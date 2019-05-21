針對美國封殺華為後又給予90天寬限期，華為創辦人任正非今天接受大陸媒體聯訪，表示美國延後制裁的舉動「沒有意義」，更自信表示華為已有所準備，至少未來2至3年沒有一家企業能在5G技術上超越華為，更嗆美國低估了華為的能耐。

（11：45更新）美國商務部先是將華為及其68家附屬子公司納入貿易黑名單，隨後又在20日表示給予90天寬限期，針對美國延後制裁，華為創辦人任正非直率回應：「沒有多大意義」，更指出美國小看了華為的能耐。

據路透社、大陸媒體每日經濟新聞報導，美國於上周封殺華為後，華為之父任正非今天在華為深圳總部首度接受大陸20多家媒體聯訪，針對美國給予華為90天寬限期，他說「90天臨時執照對我們沒有多大意義，我們已經做好了準備。」

任正非表示華為一年前就受到美國實體管制了，他說「要罵就罵美國政客，這件事不關美國企業什麼事情。」

「華為的5G是絕對不會受影響，在5G技術方面，別人兩三年肯定追不上華為。」他直言美國政府低估了華為的能力。

當被問及受到美國制裁，華為還要經歷多久困難時期時，任正非表示這個問題要問川普，不能問他。

他強調華為「不會輕易狹隘地排除美國晶片、要共同成長」，但如果不幸出現供應困難的情形，華為也有「備份」，首度提及了華為的備胎計畫，「我們在『和平時期』都是一半來自美國晶片，一半來自華為，我們不能孤立於世界。」華為旗下晶片公司海思半導體總裁何庭波20日發布一封員工內部信時提及海思將啟用備胎計畫，任正非指出，華為從未排斥或抵制，每年採購高通5,000萬套晶片。

任正非承認目前這種形勢確實讓華為受到了影響，但也能刺激大陸「踏踏實實發展電子工業」，他說：「過去的方針是砸錢，晶片光砸錢不行，要砸數學家、物理學家等。但又有多少人還在認真讀書？光靠一個國家恐怕不行，雖然中國人才濟濟，但還是要全球尋找人才。完全依靠中國自主創新很難成功，為什麼我們不能擁抱這個世界，依靠全球創新？」

任正非強調，華為能夠做出和美國一樣的晶片，但這不代表「我們就不買了」。他說5G容量是4G的20倍、2G的1萬倍，耗電量下降10倍、體積下降70%，強調華為有「幾十年都不會腐蝕的材料」，「這些特性很適合歐洲」，他還補充：「歐洲跟我們溝通很密切。」巧妙回應外界關注華為歐洲市場恐遭重創的疑慮。「我們量產能力還是很大的，不會超出我們公司負增長，不會對產業發展做出傷害。」

針對和美國的關係，他坦言誤判了美國打擊華為的時間點。今年春節期間，他判斷美國最快2年後才會打擊華為，原以為還有充分時間準備，但是孟晚舟事件讓他意識到「時間點可能提前了」，這件事影響到他的意志，他說女兒告訴他「要做好長期思想準備」，這緩解了他的壓力，讓他領悟到在思考問題時必須超越華為、個人及家庭，才能更客觀。

任正非感謝美國企業對華為的貢獻，稱很多顧問都來自IBM等美企，他說美國科技不論深度或廣度都值得學習，「很多小公司產品超級尖端」，華為則在5G領域做到超群地位，坦言從整體國家角度來看，「我們和美國比，差距還很大。」他說為了理想、為了站在世界高點上，「我們犧牲了個人、家庭」，他斷言，為了理想，「和美國遲早會有衝突。」

(中時電子報)