國民黨高市議員方信淵21日質詢高市府財政狀況，市長韓國瑜答詢強調，市府現在錢不敢亂花，希望中央補助盡量幫忙高雄；韓國瑜舉例說，他的預備金花了800萬用在林園捷運線的規畫，他批評蔡英文總統、行政院副院長陳其邁去年選舉時，承諾捷運延伸至林園，結果交通部連800萬元都不給。

韓國瑜說，很多中南部的縣市長過去都爭取要調整統籌分配款結構，但一旦到中央去做官，想法就不同了，他先前出席行政院會，當場直接說坐在中央位置的，全部反對調整統籌分配款，而坐在縣市長位置的都是持贊成意見，他認為，真正要從結構性調整統籌分配款，困難度太高，只能退而求其次，拜託中央各種可能補助地方的項目要盡量補助，這樣比較實際。

韓國瑜指出，高市府立場就是預算不要亂花，土地不要亂賣、錢不要亂借，但萬一明年財政還是不平衡，還是得賣土地、舉債，他現在使用的第一筆預備金，6500萬用來治水，第二筆800萬則是林園捷運延伸線的規畫。

他話鋒一轉，批評蔡英文、陳其邁去年選舉時，口口聲聲說林園幾百億的捷運延伸線一定給，結果交通部連800萬元規畫費用都不願意給高雄。

方信淵為韓國瑜抱不平，表示韓最近受到很多委屈，是因為民進黨擔心新市府團隊把高雄市做得太好，所以群起攻擊，他建議韓國瑜與其受那麼多委屈，不如參選總統，而且一旦參選絕對會當選，「但高雄市怎麼辦？因為你的當選，高雄會不會又變回睡美人？繼續回去睡覺？」

韓國瑜答詢表示，沒有人可以救高雄，應該說喚醒，這幾十年重北輕南，如今市民被喚醒了，發現原來高雄有那麼多美好資源、條件，原來高雄也是美麗的白雪公主；他認為，只要市民團結起來，光榮感就會起來，南台灣未來衝刺是不得了的。

韓強調，總統大選，黨中央5人小組尚未詢問，如果詢問，他的答案會是「Yes, i do」，但若考量其他因素沒有來詢問他，「書空咄咄，我們也不可能講什麼話」；但他重申，如果要選，他不會離開高雄，在任何狀態之下，韓國瑜永遠跟高雄市民在一起。

選前承諾建設高雄，韓國瑜開轟蔡、賴皆跳票。

(中時 )