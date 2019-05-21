火箭本季飲恨於季後賽次輪，遭到衛冕軍4比2淘汰出局，不少球迷與專家都將矛頭指向總教練丹托尼的身上，但火箭似乎還是力挺這位功勳教頭，而丹托尼也下了軍令狀，保證未來3年都仍可維持高端戰力。

火箭與丹托尼的4年合約即將在明年夏天結束，目前丹托尼的年薪400萬美元，雙方正在洽談新的合約，看來留任的機會相當高。對此，火箭球迷非常不滿，要求球團開除丹托尼以示負責。

然而丹托尼和火箭老闆費迪塔、總管莫瑞拍掛保證，只要他續留總教練就有信心在未來3年的時間維持住奪冠競爭力。

丹托尼是林書豪在尼克時期的恩師，3年前接掌火箭兵符，3季例行賽戰績173勝73敗，勝率高達70.3%，上季例行賽戰績全聯盟第一，並且勇闖西區決賽，可惜3比2領先情況下被勇士逆襲：本季例行賽戰績53勝29敗，季後賽首輪輕取爵士，次輪再次碰到衛冕軍勇士，2比4飲恨出局。

(中時電子報)