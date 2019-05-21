行政院長蘇貞昌今日表示，政府努力提高再生能源供電占比，苗栗離岸風場日前已動工，林口、通宵、大林電廠新機已陸續加入供電，今明兩年備用容量率可達15％、備轉容量率可達10％，不只充裕供電，且足以供應台商回流需求，工商企業界可以放心投資。

蘇貞昌上午8時在行政院與工商協進會舉行座談，包括工商協進會理事長林伯豐、副理事長蔡明忠等多位企業界人士出席。

蘇貞昌指出，去年工業用電達1,156億度，創歷史新高，政府在如何提高再生能源占比做了非常大的努力，前幾天苗栗離岸風場已動工，林口、通宵、大林電廠新機已陸續加入供電，不只充裕供電，且足以供應台商回流的用電需求。蘇貞昌強調，請「各位放心投資」，政府一定努力。

對於新南向政策，蘇貞昌說，去年東協台商總營收新台幣3.6兆，獲利千億元，四成企業營收成長，而國際旅客來台去年1,106萬人次，東南亞就占了242萬人次，占22％，創歷史新高。

工商協進會針對能源、金融與稅賦三大領域向政府提出建言，包括將核能納為備用電源；建立和平的兩岸關係，讓企業能在中國大陸安心投資；降稅拚經濟。蘇貞昌在致詞時，作上述回應。

(工商 )