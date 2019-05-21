住在台中、57歲的何姓男子日前感覺喉嚨總是卡卡的且有異味，有明顯異物感，就醫檢查發現口腔內有顆2公分大不明球狀，且在檢查期間，球狀物竟掉入氣管、導致他呼吸窘迫，所幸經急救吐出，確診為罕見的「隕石級」扁桃腺結石，約為一般扁桃腺結石的10倍大。

亞洲大學附屬醫院耳鼻喉部主治醫師邱建仁指出，扁桃腺是喉嚨後方兩側腺體，其表面如球狀凹凸不同，若有退化、壞死的組織或細菌等堆積在凹槽處，就會鈣化沉積變成結石，且如產生結石，通常有惡臭、吞嚥困難等症狀。

邱建仁表示，一般扁桃腺結石的大小多與米粒差不多，但何姓患者口腔內竟長了顆2公分大的結石，幾乎是一般扁桃腺結石的近10倍，在臨床上相當罕見，為避免再發生，已請他多清潔口腔，但若扁桃腺常發炎、化膿，可能須考慮摘除扁桃腺，避免一再復發。

邱建仁強調，想避免扁桃腺結石產生，平時應多補充水分、藉以清潔口腔內細菌，並少食用刺激性食物、戒除菸酒及檳榔等習慣，何男在透過內視鏡檢查時發現不明球狀物，正要進一步確認時，圓球突然掉入氣管，也有許多人嘗試自行以棉花棒挖出結石，卻可能因方式不正確、未清潔乾淨等引發更多問題。

(中時 )