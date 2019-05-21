前行政院長賴清德今接受電台專訪，被問到他飽受「沒誠信及突襲」時還原當時狀況並反問，不知道到底是總統還是幕僚說法，強調事實跟外界講得並不一樣？「到底總統說謊，還是幕僚說謊，我不知道」。

賴清德今接受寶島聯播網主持人簡余晏及汪潔民專訪時還原當時情況；2017年他在電視主持人鄭弘儀節目訪問中，當時他還是台南市長，蔡英文剛當上總統，當然說不會競爭，後來不管當市長、院長，都回答支持現任總統，當然是這樣。

他說，後來局勢變化很大，去年九合一初選民進黨大敗、立委補選危機，台灣局勢的困難，還有基層的焦慮，並非為了個人成敗，而是對土地的使命，「這動機可受公評」。

賴清德指出，也有人說，「總統初選制度制度時問過我說要不要選，我回答不選，根本沒有這個事情，這是人家放的謠言，不實的攻擊」，甚至也有人說，「3月中，蔡英文總統到台南，問過我要不要選總統，說我不選，這也是謊言」；有主持人提到3月14日，其實是「3月8日總統到台南競選總統（行程），因為她到陳亭妃委員選區」。

賴說，那時他接到通知，還問說「那總統行程在哪裡？」對方說，陳亭妃委員有安排行程給總統跑，特別是在九合一大敗後，總統都會給民進黨每個委員半天或一天時間去跑，「當時我有建議，現在是另一個選區郭國文在補選，你沒有來助選卻走自己的行程，恐怕會有一些質疑」；但是聯絡他的秘書室說，因為這個行程已經安排，那再另外安排一個行程到郭的選區，那就是3月14日。

他指出，3月8日總統來之後，他也特別從台北跑去台南跟總統見面，但整個談話中，主要談的都是這次立委補選，報告選區的困難，他打算怎麼做，且他也報告，他有把握打贏這場補選，總統當然也肯定，也建議他，包括彰化、新北，也應該多去，這是3月8日晚上，「當天沒有問過我要不要選總統，所以外面這樣傳包括網路，都是謊話，到底是總統說謊還是他的幕僚說謊，我不知道，但就是有人說謊。」

(中時 )