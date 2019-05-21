台中市議員尤碧鈴今天在市議會交通地政質詢說，三井OUTLET到台中港後，每逢星期假日即吸引大批人潮，卻因交通局的動線規畫未如預期，造成遊客下車後須走1至2公里，並須穿越梧棲路、臨港路、中橫一路等，險象環生！爭取增加公車動線及未來捷運藍線增加設站。

交通局長葉昭甫說，該局將針對延伸到台中港旅客服務中心，300號公車將與308、310等通盤檢討。副市長陳子敬指出，台中市公車他未搭過、台北已搭過會找時間體驗一下。

尤碧鈴指出，台中市到三井OUTLET的公車有308˙310，約10分鐘到20分鐘一班車，大部分坐到梧棲國小下車，從梧小走到三井地圖好像很近，穿越梧棲路、臨港路、中橫1路約1公里多，公路局到台灣大道下車約1.9公里，大家熱忱心情到港區，走一大段又遇車陣等，交通局長應到梧棲親自走一趟，順便在三井消費，交通不便；建議300號公車到靜宜大學能夠延伸到台中港旅客服務中心，對海線是最重要的路線！

尤碧鈴質詢時問到，「交通局海線規畫捷運藍線路線確定沒？」，她表示，原路線經過沙鹿區六路里、北勢里站附近聚落少，只有電信大樓，建議將B4站移到正英路口；往西走沙鹿高工及竹林國小人口密集區希望能夠增設，否則走到弘光及靜宜大學人口太遠，希望交通局能研究辦理。

尤碧鈴並爭取設置反射鏡能夠放寬比照台南市，不要讓老百姓常常撥1999不斷的陳情。

(中時 )