由於不滿中國大陸撤回貿易談判承諾，美國總統川普先前對2000億美元的大陸商品增稅，引起全球市場譁然。對於美對陸增稅成效，川普表示關稅牌已導致企業將生產線撤出大陸，並移至越南和其他亞洲國家；他同時強調，與北京的貿易協議不可能是「好壞參半」，因為過去中國大陸占了美國太多便宜了。

根據路透社20日報導，川普在接受《福斯新聞》上周專訪時表示，美國和中國「原先有非常強大的協議，很好的協議，但他們出爾反爾。我說好吧，我們要對他們的商品課關稅」。

川普說，他很樂意對中國商品課關稅，因為美國將獲得1000億美元或更多的稅款，但他指出，他相信北京最終將與美國達成協議，「因為他們被關稅害慘了，中國徹底被害慘了」。

對於前景不明的美中貿易協議，川普表示，在最新一輪貿易談判開始前，他曾告訴中國大陸國家主席習近平，兩國之間達成的任何協議不可能是「好壞各半」的協議，而必須是較利於美國的協議，因為中國過去的貿易作為占了美國太多的便宜。

川普並將話鋒轉向國內總統大選，聲稱有意尋求民主黨總統提名、前副總統拜登（Joe Biden）應該接受調查。由於拜登的兒子杭特．拜登（Hunter Biden）遭保守派作家施威澤（Peter Schweizer）的著作「秘密帝國：美國政治階層是如何隱藏腐敗並讓親友致富」一書中指出他曾利用父親職位，與中國大陸控制的中國銀行（Bank of China）簽署一項利潤豐厚的商業協議。

川普對此事表示，拜登百分之百需要接受調查，「這是一個恥辱」，且拜登稱中國大陸不是我們的競爭者，但「中國是我們很大的競爭者。他們想要接管全世界。」

(中時電子報)