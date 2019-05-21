美福特級航母加強戰力

如今解放軍所擁有的戰艦數量已超過美國海軍，達300艘的里程碑，比美方多了13艘。

據《大眾機械》（Popular Mechanics）網20日報導，但不可否認的，量並不代表一切。如果逐艦比較，美國艦隊遠比解放軍大，其中包括11艘核動力航母，還有為數不相上下的兩棲突擊艦。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中國實力項目（ChinaPower project）上傳了解放軍與世界大國和其他區域國家的海軍分析，如今把航母、巡洋艦、驅逐艦、護衛艦，潛艦與兩棲突擊艦等都算在內，中方以300艘軍艦居冠，成為全球最大的海軍。而美國海軍則以287艘居次，其次是俄羅斯的83艘，英國的75艘與澳洲的48艘。

CSIS指出，解放軍所擁有的軍艦比德國、印度，西班牙和英國全加起來還多。目前解放軍有23艘驅逐艦，59艘巡防艦和37艘護衛艦，也就是共119艘水面艦。此外，解放軍有76艘潛艦，其中包括武裝長程核飛彈的彈道飛彈潛艦、核動力攻擊潛艦，以及柴電攻擊潛艦。

在多數情況下，這些數字看來壯觀。不過，解放軍大量建造的是水面艦，其中許多並不適合遠征作戰。例如，056型，也就是江島級輕型護衛艦只能用來在海岸線和附近海域從事反潛任務。

而054A型，也就是「江凱」II級護衛艦雖然略大，但缺乏長程打擊力，對防衛航母戰鬥群沒有助力。但單是這兩型水面艦，就佔了中方海軍艦艇的1/3。

分析指出，中國海軍強軍的主要問題，在於他們缺乏進行長程作戰所不可或缺的主要戰力投射平台。解放軍只有1艘航母，沒有能搭載直升機與隱形戰機的兩棲突擊艦。此外，解放軍也沒有比驅逐艦大的巡洋艦，而在美國海軍艦隊裡，這些大型水面艦卻是保護航母與兩棲突擊艦，使它們不受大規模飛彈攻擊的利器。

分析說，儘管美國海軍艦艇比解放軍少了13艘，但總噸數其實卻遠超過中方。美國海軍艦艇的噸數約超過解放軍300噸，而這是極大的優勢。美國戰艦平均遠比解放軍戰艦大，無論在遠航，或是執行任務上，都要來得更有力。

不過，分析也指出，比較中美海軍就像評比柳橙和蘋果，不過中方也開始種蘋果，而以解放軍目前造艦的速率看來，幾十年內，就可能會有足以和美國海軍匹敵的艦隊。

(中時電子報)