日本環境省為採取預防民眾中暑的對策，首度推動呼籲男性也打陽傘的宣傳活動，同時鼓勵子女在父親節時送陽傘當作禮物。

一般男性對打陽傘會有抗拒心理，認為那是女性的特權，但環境省根據日本工業大學等所做的實驗結果指出，打陽傘比戴帽子，可減少約17％的汗水量。夏天走在街上時，脫掉西裝再打陽傘的話，可減輕約20％由暑熱造成的壓力。

日本環境省過去也曾推動男性打陽傘的活動，曾與自治體合作推出免費出借陽傘的宣傳活動，但由於大家根深蒂固地認為「陽傘是女性的東西」，因此日本到目前為止，男性打陽傘的情況仍不普及。

有鑑於此，環境省首度推出以男性為目標的宣傳活動，將在6月16日日本父親節時，呼籲子女送父親陽傘當禮物。同時將印刷文宣資料，配上男性打陽傘的插圖，強調陽傘有遮陽、防曬功效的實驗結果，放在百貨公司的雨傘賣場或父親節商品專賣場供民眾索取，以期達到推廣男性打陽傘的效果。

(中時 )