世界衛生大會（WHA）昨登場，台灣已連續第3年無法參加，衛福部長陳時中昨仍率隊前往，還是不得其門而入，他表示，看到世界衛生巨頭在大會開幕時口口聲聲說，全民健康覆蓋不遺漏任何人時，讓他心中無比悲痛，因為台灣2300萬人就被遺漏了，像是看到一場諷刺劇。

第72屆世界衛生大會昨起在瑞士日內瓦舉行，台灣連續三年未獲邀請，但衛福部長陳時中仍率領世衛行動團前往，並召開國際記者會表達台灣加入世衛組織（WHO）、參與WHA的訴求，並將抗議信交給世衛。

他昨對媒體說，世界衛生巨頭在世界衛生大會開幕時，口口聲聲說全民健康覆蓋，不遺漏任何人，但看在台灣人民眼中卻覺得相當諷刺；台灣2300萬人就已經被遺漏。

他感嘆的說，「在我聽起來非常諷刺，因為台灣2300萬人就已經被遺漏，而且還對台灣在世界醫衛的貢獻視若無睹」、「看了心中真的無比悲痛，感覺是一場諷刺劇」。

陳時中說，已於18日晚間由駐日內瓦代表處，向世界衛生組織的法律顧問遞交抗議函外，用詞強度也升級，清楚講明WHO在相關備忘錄提到台灣是中國的一省，是完全錯誤；台灣有意願參與WHA，台灣醫衛實力願意為世界做出貢獻，希望未來能夠收到邀請函，參與世界衛生事務。

(中時電子報)