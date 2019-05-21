炎炎夏日，午休上班族不想跑太遠吃飯，現在信義區的夏日新選擇！今天午餐就來吃輕食餐盒吧。誠品信義店3F知味市集即日起每週一至週五11點到14點，首度限量開賣各式料理美味餐盒，在炎炎夏日提供6款清爽選擇！

誠品信義店3F知味市集 uMEAL優膳糧 蘋果小豬沙拉。（誠品提供）

「亞麻仁油生酮沙拉」選用上等香料醃漬而成的印度經典國宴菜色坦都里烤雞腿，搭配富含omega-3的冷壓亞麻仁籽油與含有豐富不飽和脂肪酸的酪梨等，一次補充多種高品質好油，外食也能輕鬆滿足生酮飲食！蔬食愛好者除「招牌陽光沙拉」外，還有以舒肥低脂口感紮實的豬腰內肉，搭配清脆鮮甜蘋果與奶油口感溏心蛋的「蘋果小豬沙拉」可選擇，其加入低GI米食，讓你飽足無負擔。

誠品信義店3F知味市集 uMEAL優膳糧 挪威薄鹽鯖魚定食。（誠品提供）

「鄉村香烤牛排定食」的牛排以鹽巴塗抹、辛香料醃漬後，先舒肥再烘烤，表面微焦內軟嫩，吃一口彷彿置身美國南方鄉村;「挪威薄鹽鯖魚」嚴選油脂豐富、肉質紮實的挪威鯖魚，灑上細鹽後以慢火烘烤，引出鯖魚來自冷冽海域的最佳原味。「低溫蔥油雞定食」以口感柔嫩鮮甜的雞胸抹上海鹽、白酒，再用大火煎過逆紋斜切，佐以香氣濃郁的港式蔥油，中式主義的你必嚐。每款都擁有餐酒館等級般的垂涎視覺與清爽美味，炎炎夏日就來誠品信義店挑個午間輕食吧！

誠品信義店3F知味市集 uMEAL優膳糧 低溫蔥油雞定食。（誠品提供）

外食餐點的選擇又多半高油、高鹽，誠品知味特別邀請擁有農、食、醫團隊的uMEAL優膳糧進駐誠品信義店，每款餐盒都選用自有農場與合作農地契作的當季新鮮無毒食材。即日起至6/14「招牌陽光沙拉」每日限量10盒優惠99元，低卡也健康，未來不定期推出新菜色。

(中時電子報)