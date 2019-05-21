過去軍中伙食，常被嫌「豬看了都會流眼淚」，但是憲兵指揮部的弟兄就很自豪的說，「我們可是每天三餐都吃法國金牌大廚的料理。」原來，憲兵弟兄口中的金牌大廚，就是在國內獲獎無數，更拿過法國美食協會臺灣分會黑盒子比賽金牌獎的食勤上兵趙俊嘉。

趙俊嘉進入軍中後，獲得多次廚藝比賽績冠軍，圖為他獲得法國國際美食協會頒發菊緞帶獎殊榮。〈國防部提供〉

趙俊嘉每天在憲兵指揮部餐廳端出的料理結合中西菜色堪稱國軍之最，很多弟兄連休假時，都要先吃一餐後才願意離開營區，原因就是「一天沒吃到會受不了，絕對不浪費任何一次能享用的機會。」

據了解，趙俊嘉從臺北城市科技大學畢業後，擔任過臺北君悅大飯店點心房助理廚師，並在三井日本料理、原燒、夏慕尼等多家知名餐廳擔任師傅，練就一身好廚藝。

趙俊嘉善長法國料理，但在軍中不斷精進中餐廚藝，也讓他拿下不少獎。〈國防部提供〉

民國104年他入伍服役後，發現部隊雖有新鮮食材，卻因料理技術，無法蛻變成美食送進官兵口中，相當可惜，經過長官解釋單位內有食勤專屬職位，部隊廚具設備也不輸飯店，讓他廚師魂大發，誓言要料理出更多不一樣的菜色，讓官兵在辛苦執勤後可以享用美味佳餚，於是毅然投入軍旅。

由於他的專長是法式料理，部隊卻著重中式餐點，初入伙房的他，一開始並不如預期，常常遭遇瓶頸，為了打破國軍伙食「讓人嫌」的刻板印象，他透過不斷實作，累積中菜經驗，在短時間內就上手。

而且在部隊鼓勵下，他從民國104年即拿下臺日國際城市烹飪比賽冠軍。今年挑戰難度極高的「黑盒子」料理競賽，獲得法國國際美食協會橘黃緞帶（國際級精英廚師）殊榮，躍身國際級名廚。

憲兵指揮部官兵每天最期待的就是用餐時間，因為完全就是一種在飯店用餐的感覺，大家常常都會抱著好奇心，猜想趙俊嘉會做出何種美味料裡?而他也常常玩出新菜色，讓同袍保持新鮮感。

趙俊嘉謙虛的說，進入部隊使他對於食材的發揮更加多元，讓他自民國104年起，即在廚藝比賽中獲獎無數，他強調，「料理無國界，不斷進步，讓每位顧客品嘗到美味的餐點，是做廚師最大的動力來源，如今能讓每位官兵品嘗我所開創的新菜色，又能一再回味，這就是我身為一個廚師的存在價值。」。

(中時電子報)