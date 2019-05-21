國內知名食品公司張姓少東2016年離婚後，3個子女監護權歸給藍姓前妻，他控告女方拿走他的存摺、印鑑章，冒名盜領610萬元存款，高院上周判處藍女徒刑8月，緩刑2年，但去年張男因在某學校校友群組裡，向前妻藍女抱怨小孩探視權問題，藍女認為張在群組內公開2人的「家務事」，將家醜外揚詆毀她名譽，控告張妨害名譽。事後藍撤告，台北地檢署今將張不起訴。

張與藍於2006年結婚，10年產下3名子女，台北地院於2016年3月間判准離婚，3名小孩監護權歸家住高雄市的藍女，張擁有探視權。

去年，張因在某學校校友群組裡，向藍女抱怨離婚後，他對小孩探視權問題，2人激烈爭論，事後藍女認為張在群組內公開2人的「家務事」，將家醜外揚，有詆毀她名譽之嫌，向高雄地檢署控告張妨害名譽。雄檢因張家住台北市，將案件移轉北檢偵辦。

北檢偵辦期間，因藍女向檢方具狀撤告，北檢今將張不起訴。

另外，張控稱，藍女在2人感情出現裂痕後，於 2013年11月12日返回2人在台北市的住處，拿走張男2本存摺和印鑑章，冒用名義臨櫃盜領610萬元存款，直接匯進自己的帳戶。一審判藍女徒刑10月，緩刑2年，高院上周改判藍女徒刑8月，緩刑2年，可上訴。

(中時 )