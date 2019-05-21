PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

PTT網友留言。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

民進黨總統初選至今喬不攏，總統蔡英文與前行政院長賴清德上演「英德內戰」，在黨內傳定調納入手機民調後，賴陣營卻又屢有微詞；賴甚至痛批黨內初選，恐失去民主精神、破壞制度。網友求解，藍營無論推出高雄市長韓國瑜或鴻海集團董事長郭台銘，都贏蔡、賴，為何綠營卻急著互卡搶當輸家？網友們則意外點出「鄭文燦」這個關鍵人物。

網友上PTT論壇發《[討論] 蔡賴兩個是想搶著當輸家嗎？》一文，表示：「柯P先別說了，藍營不論韓導或郭董，一直以來都贏菜或賴，而且差距明顯。既然勝券在望，韓郭互卡之爭當然有意義。但是，綠營既然沒有把握，照理應該要推個民調較高的，如今內部爭取提名卻也互卡？蔡賴兩個是想搶著當輸家嗎？」

網友紛紛回應：「五五波」、「有賭未必輸」、「會開完了，都沒共識，星期三走著瞧」、「統獨一抓，強制五五波，三咖督亂戰，更有機會」、「真的兩邊主將都就位了討論比較有意義，現在就是看內鬥」、「你太小看DPP打選戰的奧步了」。

也有網友點出桃園市長鄭文燦的關鍵地位，直言：「2024賴贏不了胖周瑜」、「2024是要換桃園胖都督接上來了」、「賴等不及讓小英不能連任，兩邊都很難看」、「賴現在沒公職舞台，四年後不是鄭文燦的對手」。

(中時電子報)