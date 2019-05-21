愛生態，人人有責！每年農曆三月起至端午節前後，貢寮九孔養殖業者陸續自種苗繁殖場採購3公分以上九孔稚貝進行放養，今(108)年度養殖漁業放養量申報已經開始，新北市申報期展延至6月底，請業者注意期限完成申報，以保障自身權益。

貢寮潮間帶放養的稚貝多採購自苗栗、宜蘭或台東等地區種苗繁殖場，繁殖場會在前一年度也就是去年9月至10月期間培育今年要放養的九孔稚貝，培育6至7個月左右，於今年4至5月稚貝殼長達3公分以上，就會將稚貝販售給貢寮的九孔養殖戶進行中間育成，這些稚貝放養在貢寮沿海天然無汙染的潮間帶，經過養殖戶們6個多月的細心照顧，待九孔達上市體型(貝殼長達6公分以上，約30-35粒/臺斤)便可出貨。

在農曆三月(約國曆四月)左右養殖戶們完成上一年度的九孔採收作業後開始整理養殖池，並準備放養本年度的九孔稚貝，養殖戶會採用分批放九孔稚貝的方式，縮短作業時間減低折損九孔稚貝的風險。

此外，108年度養殖漁業放養量申報已開始受理，配合九孔、鮑魚等區劃漁業養殖戶放養作業，市府已向中央主管機關申請展延申報時間至6月底，請養殖戶務必於6月30日前向當地區公所申報，亦可委託漁業（民）團體(如貢寮區漁會或有限責任新北市鮑魚生產合作社)向當地區公所申報，並協助轉知同業周知，避免因逾期而損及自身權益。

貢寮鮑養殖戶吳鴻銘正神情專注的將一籃籃九孔苗均勻的灑入養殖池中。（新北市漁業處提供）

(中時電子報)