愛生態，人人有責！每年農曆三月起至端午節前後，貢寮九孔養殖業者陸續自種苗繁殖場採購3公分以上九孔稚貝進行放養，今(108)年度養殖漁業放養量申報已經開始，新北市申報期展延至6月底，請業者注意期限完成申報，以保障自身權益。
貢寮潮間帶放養的稚貝多採購自苗栗、宜蘭或台東等地區種苗繁殖場，繁殖場會在前一年度也就是去年9月至10月期間培育今年要放養的九孔稚貝，培育6至7個月左右，於今年4至5月稚貝殼長達3公分以上，就會將稚貝販售給貢寮的九孔養殖戶進行中間育成，這些稚貝放養在貢寮沿海天然無汙染的潮間帶，經過養殖戶們6個多月的細心照顧，待九孔達上市體型(貝殼長達6公分以上，約30-35粒/臺斤)便可出貨。
在農曆三月(約國曆四月)左右養殖戶們完成上一年度的九孔採收作業後開始整理養殖池，並準備放養本年度的九孔稚貝，養殖戶會採用分批放九孔稚貝的方式，縮短作業時間減低折損九孔稚貝的風險。
此外，108年度養殖漁業放養量申報已開始受理，配合九孔、鮑魚等區劃漁業養殖戶放養作業，市府已向中央主管機關申請展延申報時間至6月底，請養殖戶務必於6月30日前向當地區公所申報，亦可委託漁業（民）團體(如貢寮區漁會或有限責任新北市鮑魚生產合作社)向當地區公所申報，並協助轉知同業周知，避免因逾期而損及自身權益。
(中時電子報)
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