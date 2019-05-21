雲林斗南火車站周遭的停車位，不論是汽機車，甚至連腳踏車都一位難求，停車亂象影響鎮容觀瞻，鎮民抱怨連連，地方興起重啟停五停車場的聲音，雲林縣府補助斗南鎮公所200萬元，進行停五停車場再利用的可行性評估，希望解決斗南重要門戶的停車問題。

斗南鎮長沈暉勛指出，斗南市區停車空間不足，中山路、文元街、南昌路、中正路等市區道路違規停車亂象多，店家、民眾怨聲載道，警方取締也有苦難言，火車站周邊無論紅白黃線，更是停滿搭火車通勤者的機踏車及汽車，顯得雜亂無章。

雲林縣議員蔡東富建議，重啟火車站前已停工的停五停車場，解決部分停車問題，另取得南昌路、民生路路口停四用地來克服。

斗南鎮公所主任袐書李俊儀說，斗南停五立體停車場原規劃為地下2層、地上7層，2000年因地方抗爭停工至今，只完成地下1、2樓主體結構，縣府補助公所200萬元進行再利用評估報告，將兩部分進行，一為結構安全的鑑定，另為停車位的規畫，但願能紓緩市區停車之急。

(中時 )