蔡英文政府執政滿三週年，國民黨智庫國家政策研究基金會今天舉辦記者會，檢討蔡政府過去三年的國安成績單。主持人林郁方直言，不管從外交、國防、兩岸來看，這都是一張不及格、很難堪的成績單。

前外交部長歐鴻鍊表示，蔡政府的外交政策及對外關係主軸是聯合美國、日本對抗中國大陸，但是根據《中時》民調顯示，過半民眾不同意聯美抗中的戰略，近60％民眾不滿意蔡政府的兩岸政策。過去馬政府時代因為兩岸休兵，「我們能以觀察員身份參與ＷＨＡ以及ＩＣＡＯ，但蔡政府參與的機會都被取消了，事實上，美日都沒有能力從國際組織內部協助我們，只能在會議上發言挺我們」。

歐鴻鍊說，邦交國三年斷了五國，雖然每次斷交都一再重申不跟對岸進行金錢遊戲，但外交預算這三年大幅增加，非洲唯一的邦交國編列了十幾億的預算，「尼加拉瓜我們貸款一億美金」，兩岸不改善、外交不休兵，金錢遊戲只會繼續玩下去，而且金額越來越大。

歐鴻鍊指出，蔡英文總統的做法就是以迂迴方式改變現狀，透過華府公關公司推動美國國會通過友我決議案。這個做法大幅加值美國在中美對抗中急需使用的台灣牌，然而一旦中共動武，美國只會抓緊發戰爭財的機會，不會派出子弟兵為台灣送死。

政大東亞所名譽教授邱坤玄表示，蔡政府的「維持現狀」只是口頭宣示，政策執行上是對美國一邊倒，以遏制中國大陸崛起；在國內則是因為「恐中」推動「反中」措施，陸續推動限制大陸官方學界人士訪台，恐嚇赴陸求職的台青，一連串仇中舉措，不斷升高兩岸對抗情勢，兩岸互信蕩然無存。

邱坤玄指出，各國政府為了維護國家利益，往往會採取「軟硬兩手」的避險策略，就兩岸關係而言，我國應該以硬的一手爭取威脅最小化，以軟的一手獲得機遇最大化；換言之，「親美沒有錯，但我們失去了中國大陸的機會」。

(中時 )