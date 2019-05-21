民進黨明天中執會將決定總統初選時程等議案，前行政院長賴清德今接受專訪被問到，明天是關鍵時間，對於外界說你突襲怎麼看？賴清德表示，他在第一天內登記是因為要展現決心，讓總統可以因應，「我正大光明，若我在她後面或利用她出國才是突襲，偷襲是背後不是前面。」

至於明天中執會會如何？他說， 「我也不知道」，若是之前已經完成初選，現在就已經進入戰鬥位置，但現在初選時間都還沒確定下就要動選舉辦法，外人都在笑，說打抱不平，其實都在笑民進黨。

此外，被問到登記參選前跟總統府秘書長陳菊及行政院長蘇貞昌通電話談了什麼？他說，「當時我跟菊姐說，我還沒做最後決定，問她我登記她會不會為難？她說不會。」

賴清德今接受寶島聯播網主持人簡余晏及汪潔民專訪，他說，黨中央在制度總統初選辦法沒問過他，他也不相信，黨中央會去問潛在參選的人，因為本來會去登記的總統參選人，也沒有被事前徵詢過，所以外面說的那些都是謊言，現在怎麼「好像說是因為問過我，我說不選，才會制定那麼短的時間完成初選」，但在還沒延長初選時，民進黨初選期程跟以前時間是大同小異，

他說，偷襲是背後不是前面，「你用誠信突襲攻擊我是沒有必要」。

被問到宣布參選前，是否告知陳菊及蘇貞昌，他們知道你決定說了什麼？他說，菊姐跟蘇院長都是民主運動前輩，台灣民主他們貢獻非常大，從政很多也得助兩人幫忙，「現在他們的想法跟主張我都尊重，都是前輩」，16日陷入長考，17日登記前一天菊姐找他，當時他還沒做最後決定，「我請教菊姐，若我登記她會不會為難？她說不會為難」，。

至於蘇院長，他說，「蘇有說，那你這個是來告知我不是跟我討論，我說我也是幾天才做最後決定，沒跟大家討論是擔心給大家為難，後來我們還互相稱呼『愛國者』。」蘇出來參選新北及接下行政院長，和他的出發點都是愛台灣，那時是已經過了17日晚上12點多，「我擔心給大家為難，真正十六日選完慎重思考做最後決定，我講是還原當初狀況，希望大家瞭解。我沒有違反誠信及偷襲。」

至於被稱佛系打法、孤單、立委因他參選選舉變辛苦、不支持等？他說，黨內選舉支持者本來就不支持互相攻擊，是為了兼顧未來大選團結，他是平民分份，各種資源必然短缺，但德不孤必有鄰，目前為止，互比式民調他還領先，對比他也贏韓國瑜跟郭台銘，目前他是黨內最有機會打敗國民黨人選，也有經驗跟把握打立委選舉並交出漂亮成績單，「資源不是絕對，不然國民黨就不會政黨輪替，九合一民進黨也不會大敗。得民心者得天下」。很多立委不方便公開，但給他很多鼓勵，基層心聲立委都很清楚。

(中時 )