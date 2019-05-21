臉書粉絲專頁「鳳凰花護民主市政監督聯盟」PO出民進黨執政後，惹怒民怨的照片，砲轟蔡政府。（擷取自鳳凰花護民主市政監督聯盟臉書）

昨天是總統蔡英文就職滿三周年，她除了向國人報告上任後的施政成績，對於過去三年不斷唱衰台灣的人，她也回嗆唱衰的人不會得逞。對此，臉書粉絲專頁「鳳凰花護民主市政監督聯盟」PO出民進黨執政後，惹怒民怨的照片，並轟「你還要讓民進黨繼續做衰台灣嗎？」

蔡英文昨細數執政3年的成果，並以風電和稅改的經驗，強調政府不炒短線，一個重要的政策，通常必須「3年有成」，才會開花結果，「但在這之前，執政者必須忍受孤獨」。

她坦承這3年來承受很大的壓力，「但是我也有信心，第4年的時候，就是我們一起收穫的開始」。她要失望的民眾多一點耐心，「你就會看見，我們做的事比你想像得多很多」，也告訴不斷唱衰台灣的人，「你們不會得逞」。

對此，鳳凰花護民主市政監督聯盟發文指出，蔡英文宣稱不讓唱衰台灣者得逞，但亂砍退休金，民進黨做衰軍公教；修惡勞基法，民進黨做衰勞工；不顧農漁業困境，民進黨做衰農漁民。該粉專怒吼「你還要讓民進黨繼續做衰台灣嗎？」

網友也紛紛表示「自己做衰~說別人唱衰」、「蔡不唱衰，卻狠狠的搞衰台灣」、「爛政府，下台」。

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(中時電子報)