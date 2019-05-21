親情動人！住新北市新店的宋姓男子，為了罹癌的弟弟前往新竹尖石採草藥，不料受困山中，僅靠喝水撐了8天，被救出時他手中依舊緊握草藥。
為了延緩罹癌弟弟的病情，對草藥有研究的宋男經常自己一人到新竹尖石深山中採藥。據ETtoday報導，宋男過去最多在山區逗留2天1夜，但此次5日入山，到8日仍然未歸，家人焦急報案協尋。
搜救人員連日搜索，12日終於在一處3層樓高峭壁上尋獲宋男，因直昇機無法吊掛，搜救人員拋出繩索讓他慢慢下滑脫困。
宋男受困8天，沒有進食僅靠喝水支撐，體力相當虛弱，被救後需靠人攙扶，但意識清楚沒有生命危險。
宋男自己命懸一線，但獲救時手中仍緊緊握著找到的草藥，令搜救人員感動。宋男表示，迷路前幾天還曾試圖自行脫困，但隨著體力流失，最後只能坐在峭壁上待援，還一直想：草藥沒拿回家，弟弟的病怎麼辦？
文章來源：台灣磐石救難隊-後援會臉書
(中時電子報)
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