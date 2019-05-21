民進黨明天中執會登場，被問到如果中執會延長初選時間「你會退出嗎？」前行政院長賴清德說，「為什麼要我退出？」

此外，被問到民進黨秘書長羅文嘉說，蔡賴會是夢中見；賴清德表示，如果說蔡總統有其他意見，他願意直接跟蔡英文見面。

賴清德今接受電台專訪後受訪指出，明天中執會應支持黨主席與黨的穩定性，因為民進黨是民主政黨，獲得支持是因為民主理念或價值，因此初選一定要捍衛民主精神且公平舉行，任何一人一定要乾淨贏的選舉，不公平的話，到最後國人也不一定支持民進黨。

他說，不希望明天中執會再延長時間，或是破壞民進黨選舉辦法；媒體追問，若又被延長會退出初選嗎？賴清德反問，「為什麼我要退出？我一直遵守民進黨制度，我一定會堅持下去不退出。」

對於蔡英文、賴清德是否再度會面？賴清德說，為了展現誠意，兩次協調會他當然希望有共識可以解決初選問題。但是因為沒有新的共識，就一定要根據黨的規定，回到黨已經公告的辦法來。如果說蔡總統還有其他的意見，「我也願意直接和蔡英文總統見面，大家來討論，目的就是希望黨能夠和諧，未來能夠團結」。

被問到，對於民調最新民調跟高雄市長韓國瑜打平，賴清德表示，他民調穩定贏韓國瑜、郭台銘，領先蔡總統也有一段差距，因此他要跟民進黨前輩報告，大家讓初選公平進行、早日完成，如果他最後贏得國人支持，有把握明年總統大選與立委補選贏得勝利、亮眼。

(中時 )