老牌移民公司「喬盟國際顧問」公司負責人王權宏、「維德」公司負責人簡芳玲，涉嫌以每本假護照10餘萬元代價，販售偽造的菲律賓國籍護照給家長，協助10餘名學童以「假外僑」身分進入新北市「華美國際美國學校」就讀，涉及行使偽造特種文書罪。台北地檢署昨漏夜偵訊王、簡2人，今早訊後諭令王以100萬元交保，並限制出境、出海，另簡以50萬元交保。

王權宏今早交保後向媒體喊冤，說他是被「國外官員」所害，他是跟國外的華僑與國外的官員接觸，國外官員都講是真實的東西，他那裡知道是偽造的，他拿紫光燈來照沒有查覺變造，好像是現在的科技更進步，用一般的驗鈔燈照，還無法發現有偽造的情況。

王權宏說，因小孩就讀外僑學校的要件，就是要有外國護照，他是為了幫助一些小孩能進入外僑學校讀書，本意是幫助小孩的心，是出於善意。他是被動的，是協助性質的，他代辦數量並不多，因他不是實際負責業務，實際數量不了解。他表示，偵查不公開，案情細節不便多說，相信法院會給一個很好的處理。

被約談的王權宏，是全國商業總會常務理事、移民公會理事長，他曾因在2016年6月的「縮短工時政策」公聽會上發言「加班有益身心」惹議，他經營的「喬盟」國際顧問早在台灣1991年開放移民公司即成立，資本額1350萬元，已有20多年辦理移民的經驗，是國內老牌移民代辦公司。另簡芳玲則是中華民國留學服務商業同業公會理事長。

涉賣假護照念美校 負責人喊冤被騙

(中時 )