國軍重要宣教節目《莒光園地》，都是一板一眼宣達軍令，但14日找來陸戰隊退役網紅「館長」陳之漢擔任一期主持人，蔡英文竟驚喜現身合體，遭外界質疑是「政治操作」。對此，退役陸軍上校李天鐸表示，蔡英文真的是瘋了嗎？更痛批「國防布」成蔡英文最便宜的提款機。

李天鐸在臉書發文說，陳之漢什麼人啊？擁有毒品、竊盗、賭博、恐嚇、傷害、搶奪、共同強制罪，七項前科的「網紅」，小有名氣的人。他和總統一起，上莒光日接受表揚，蔡英文真的是瘋了嗎？

李天鐸痛斥蔡英文把現在服役的年輕人，當成是什麼都不懂的儍瓜嗎？她以為三軍的士、官、校、將都不知道？這個網紅館長的背景過去嗎？莒光日教學，思想教育最標竿，邀請的嘉賓，是政戰部門能夠決定，安排的人選嗎?你、妳會相信嗎？

他保證，國防部長嚴德發絶對不會安排這樣的人選，但是他相信，嚴部長沒有說不的勇氣，膽敢拒絕總統府方的要求和安排，那麼這樣的巧遇安排，到底是為了什麼？當然是選舉啦！「國防布」成為蔡英文最便宜的提款機。

李天鐸說，民進黨內初選，沒有想到賴清德會那麼頑強的拒絕接受蔡的明說、暗示，包括威、迫、利、誘，抵死不從！蔡英文急了，她真的很焦急，急到饑不擇食，亂了套，連這種最難入目、最便宜的速食餐，她都當成救生圈在用，而且綁在一起沾沾自喜！根本就不管你什麼違法亂紀，把國防布當做遮羞布在用，還要加上一個「賽羚羊」啊!

當「國家軍人」的基本核心價值，被蔡英文一手摧毀到：今天這樣的地步時！這才是我們全國軍民真正擔心的大問題！

(中時電子報)