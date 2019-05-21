桃園楊姓男子前年深夜喝酒回家後，隔天凌晨未等酒精充分代謝就開車，超速撞死行人劉姓男子後再撞進鐵皮屋內；他向法官求情說，入獄兒子的焦慮症會發作，但法官斥責他不能以此做為輕判的護身符，考量楊男與死者家屬達成和解，將他判囚2年4月定讞。

29歲的楊男前年8月31日晚上10點在桃園市八德區一家小吃店，他先返回住處休息後，未等體內酒精代謝完畢，隔天凌晨5點半他就從住家開車外出，行經八德區崁頂路、長興路時，因超速失控、打滑撞死走在人行道的劉姓男子後，汽車再撞進一間鐵皮屋內。

檢方起訴後，楊男表示他犯後自首，與死者家屬達成和解，並為死者辦理超渡法事，為了表達懺悔他定期捐贈棺木，他的兒子知道他可能入獄後焦慮症又復發，希望法官給予他緩刑、免囚。

歷審斥責楊男如果考慮家人的狀況，事發前應時時警愓自己謹慎行事，而非在鑄下大錯後作為護身符向法院請求輕判，不准他緩刑，依酒駕致人於死等罪將他判囚2年4月，案經上訴，最高法院駁回確定。

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(中時 )