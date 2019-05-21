台北市長柯文哲昨在議會專案報告時，脫口對剛質詢結束的議員王世堅罵「垃圾」。他今說雖說宣稱有時碎碎唸，也不知道自己在唸什麼，但也不諱言「看到什麼就說什麼」，仍顯露對王的不滿；柯還說，應該要整理上一任期4年議員問政成績單，王世堅一定是拿0分，王不是在浪費市長時間，而是在浪費人民的時間。

媒體今問柯，昨天是否罵王世堅垃圾？柯文哲說，不是罵什麼，是「看到什麼就說什麼」；但他接著也稱，奇怪，有講什麼嗎，平常講話碎碎唸也不知道自己在唸什麼，有時講話也不一定有意義。

媒體追問，先前才說北市議員水準高，如今卻又罵議員垃圾？結果柯表示，總平均嘛，是總平均很高；柯文哲接著說，其實應該叫媒體事務組統計一下，第一個任期4年下來，議員問政的報表，像是他們針對市政有哪些建議，然後市府做了哪些，「我跟你講，他（指王世堅）會0分！」因為王沒什麼實質的建議，反觀黃珊珊、林國成分數就很高。

不過，親民黨黃珊珊與林國成一向被歸類為「友柯議員」，是否是「友柯」與「柯黑」而有這樣的分數差距？但柯文哲稱，沒有，議員講得有道理市府就去做，後來議員就知道真的去做重大市政建議，所以應該公布議員問政的成績單；媒體問，是否覺得王世堅的質詢在浪費時間，柯說，是浪費人民的時間。

至於要不要跟王世堅道歉，柯文哲更直接表示「誰理他」，也不認昨天有失言，僅稱「講了就講了」。

理智線斷裂？柯文哲赴議會偷罵王世堅「垃圾」

(中時 )