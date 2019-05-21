洋基做客金鶯4連戰於21日打響，這是洋基先發左投傑哈普(J.A. Happ)本季第2次被打爆，亦是最慘的一次。他首局就挨金鶯兩支長打(失2分)，3局下被敲出雙轟(失2分)，第4局遭連續安打又盜壘(失2分)，終於被教練換下場。接手的瑟薩(Luis Cessa)在5局下居然連續3個保送弄成滿壘，自己投得滿頭大汗，神奇的是他該局沒有失分。

洋基打線奮力追趕，帶著1分落後進入第9局。沒想到金鶯牛棚「東尼」吉文斯(Mychal Givens)砸了鍋，他的四縫線球速很快但是壓不住打者。先是被希克斯(Aaron Hicks)高飛犧牲打跑回追平分，然後兩人出局時被桑契斯(Gary Sanchez)擊出致命的3分全壘打，洋基倒贏3分，而且是全場首度領先。

最後半局洋基抬出守護神查普曼(Aroldis Chapman)，他因保送和失誤被兩人上壘，這時若被敲轟就前功盡棄了。此時只有1人出局，憤怒的查普曼球速不斷上升，火球連發K掉兩名打者，最後一球(再見三振)的時速高達100.8英里(約162公里)。洋基以10-7偷走勝利。

此戰是洋基在金鶯主場的9連勝，上次3連戰突破10萬觀眾是本季金鶯主場最高，近來因天候不穩定，這場只有1萬多人。洋基驚險保住美東龍頭，暫領先光芒1場勝差，領先紅襪4.5場。

(中時電子報)