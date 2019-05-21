「1：13，品質不刪。」台灣幼兒園38年來的師生比都是1：15，全國教師工會總聯合會及全國教保產業工會今天動員20多位家長及幼教師到立法院前陳情，他們要求將師生比降到1：13，以改善幼兒園教學品質。

立委洪宗熠、陳素月等20名立委提案要求下修《幼兒教育及照顧法》第16條師生比的規定，從現在1：15降為1：13。這個議題引起家長、幼教師及幼兒園的關切，全教總決定出來推一把，讓降低幼兒園師生比可以成真。

全教總理事長張旭政表示，38年前中小學一班有50個學生，老師靠著一根藤條，讓每個孩子都乖乖聽話。但隨著時代改變，現在小學一班至多只能29人，改善很多。唯獨，幼兒園38年來的師生比都是1：15，不動如山。

全教總政策研究員顏嘉辰說，政府推動「準公共幼兒園」政策，107年到111年的經費高達477億元。不過提升教保品質的關鍵在於師生比，若降低師生比到1：13，公幼部分，政府約需支出10.8億元，即使公私幼合計共需支出33.6億元，僅是「準公共幼兒園」政策經費的7％，不算多。

據了解，中國大陸幼兒園在2016年已達到1：11-13的師資配置；南韓是依幼兒年齡區分，但3歲至5歲班也在1：13-15之間；新加坡3歲班1：9，4歲班1：10，5歲班以上1：15。但在台灣，幼兒園招收3-6歲幼兒，師生比一律是1：15，全班30名幼兒配置2名教保人員。

新北市公幼教師許家蓁表示，不少幼兒園是3-6歲混齡教學，6歲小朋友已可以遵守常規，但3歲小朋友還聽不懂話，老師面對不同類型孩子，照顧起來相當吃力。舉例來說，一個班30個小朋友由2位老師照顧，當有1個小朋友尿褲子或大便時，就要1個老師去處理，另外1個老師要同時照顧其他29個小朋友，常忙不過來。

教育部國教署組長武曉霞回應，台灣目前規定是幼兒園收2至3歲小朋友班級師生比是1：8、3至6歲班級是1：15，並不比日本、韓國差。現在家長比較想要小孩進到收費較低的公共化幼兒園，因此教育部現階段會在這方面著力，等到公共化幼兒園達到一定數量後，再來思考調降師生比的議題。

(中時 )