海巡署高雄海巡隊日前獲報東沙環礁出現大陸漁船非法拖網捕魚，立刻在深夜火速出勤攔查，靠近後海巡人員冒險跳上漁船起網，發現正好該船捕獲一尾大魟魚以及不少珍貴珊瑚，當場人贓俱獲，立刻將人船扣押，重罰340萬元後，今日將其驅離。

大陸漁船在東沙環礁盜採珊瑚，遭海巡扣船重罰340萬。〈戴志揚翻攝〉

為保護「東沙環礁國家公園」海洋生態資源，海巡署艦隊分署透過「大高雄地區環境暨國土保護聯繫平台」，在距東沙島東方11.6浬處，查獲中國大陸籍「閩龍漁61028」號漁船越界捕魚。

當場在船上查獲違規捕撈漁獲約2,000公斤、軟骨魚類魟魚3隻、軟珊瑚17公斤及海樹44公斤，另發現「閩」船作業漁法為破壞海洋生態甚鉅之滾輪式底拖網，隨即將相關人船押返高雄移送地檢署偵辦。

經高雄地檢署偵查後重罰船主新台幣340萬元，並在業者繳清罰款後，移交高雄市政府海洋局割除「閩」船之滾輪式拖網。再由高雄海巡隊PP-10027艇押解強制驅離至限制水域外。

高雄海巡隊表示，今年迄今業於東沙海域查扣越界捕魚漁船2艘，已替公庫進帳新台幣590萬元，為保護東沙海域海洋生態資源，將持續透過「大高雄地區環境暨國土保護聯繫平台」聯繫機制不定期實施強化東沙海域巡護勤務。

(中時電子報)