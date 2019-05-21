大陸男星李亞鵬上週在微博認愛女友，對方是神似王菲的短髮女子，儘管李亞鵬澄清新歡「不是企業家、沒有500億 只是一位偶爾喜歡唱唱爵士的文字工作者」，仍止不住外界對女方的好奇心，就有港媒翻出李亞鵬新歡駐唱照和演出收入。

李亞鵬女友以俏麗短髮和好歌喉，被網封為「翻版王菲」，而自從李亞鵬女友日前被翻出街頭唱歌影片後，「翻版王菲」的背景也被起底，根據《東網》報導，女友英文名字是Susie，47歲的李亞鵬大女友16歲，愛唱歌的Susie是樂團主唱，她還被翻出身穿低胸上衣的唱歌照。

同時，李亞鵬女友也被起底，主要收入是駐唱演出，一晚唱2小時、800人民幣（約3600台幣），一周唱五晚，一個月約有1萬6人民幣（約7萬2台幣）進帳，加上Susie的文字工作、音樂節演出，粗估Susie月收入達3萬人民幣（約13萬5千台幣），李亞鵬女友也被報導指，以大陸平均收入來說「這已經不是一個小數目」。

(中時電子報)