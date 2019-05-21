前行政院長賴清德今接受廣播節目專訪，提到國民黨總統參選人郭台銘，他說，郭台銘沒有從政過，企業老闆態度和要當首長態度是不一樣，民主社會總統是僕人，國人才是頭家，企業就是老闆，大家要聽他的，「你如何帶動公務員，但企業效率很重要，如何融入都尚待考驗」，國人思考清楚，郭台銘有很多問題要克服。

提到高雄市長韓國瑜不滿意度增高，賴清德表示，「市長工作都沒辦法得到支持，更遑論選總統」。

此外，如果最後初選由他勝出代表民進黨，台北市長柯文哲會考慮還要不要參選，就算最後是三腳督，他也有信心自己會贏。

賴清德今天接受寶島聯播網訪時，被問到，民進黨20日再召開蔡賴雙方代表協調會，就算柯文哲還沒決定參選，蔡英文代表林錫耀搶先提出，民調對比應該加入柯文哲，以三腳督方式進行。賴清德說，為了黨的團結與和諧，只要是合理的討論他都接受，不過很顯然目前並沒有做到，若兩次協調都沒有結果，就應該回到最初的規則進行。

賴清德透露，有說法指出如果自己出來參選，會讓柯文哲慎重考慮還要不要選，「就算最後是三腳督，我也有信心會贏」。

對於現在民調雖贏但是都不像以前那麼高？他說，只要得到民進黨提名、立委競選我聲勢一定會拉起來，有把握明年總統贏得勝利，並輔選立委，成績也會很亮眼。

(中時 )