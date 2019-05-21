韓流救六合夜市攏係假？有一名網友發出一張照片，指出去年為了拍攝廣告，請了一兩百臨演到六合夜市，卻遭電視台做成新聞，稱人潮回穩。對此，資深媒體黃暐瀚認為，韓國瑜勝選後，高雄商機回穩是確定可驗證的事。更有一位住在高雄的吳先生表示，他住高雄60年，韓國瑜上任後，高雄真的有改變，六合夜市禮拜三和禮拜四人潮真的很多，所以他看到那個報導非常訝異，怎麼有人在唱衰高雄？

一名網友PO出一張六合夜市人滿為患的照片，爆料說這是去年某天在六合夜市，找了一兩百個臨演拍的廣告，但沒想到有電視台誤以為是人潮而報導，引發軒然大波。而六合夜市莊其章主委趕緊出來澄清，表示拍廣告時間，韓國瑜根本還未就職，且拍廣告的時間和新聞媒體報導是不同天。

對於這張照片引起的風波，黃暐瀚今在主持的《POP撞新聞》和臉書皆表示，從韓國瑜勝選高雄市長之後，從許多媒體報章雜誌上，看到很多「韓流助攻、高雄回溫」的新聞。韓國瑜的勝選，有沒有讓高雄的旅遊業、餐飲業、小吃類、各大旅館，找回商機跟人潮，這是可以討論，可以驗證的事情。

而一位60歲的高雄吳先生call-in至節目裡，向黃暐瀚訴說六合夜市的改變。他表示，之前韓國瑜沒有當選高雄市長以前，六合夜市生意是非常差的，他根本連六和夜市都不想去，是後來韓當選後，讓他願意再進去六合夜市，這是一種感覺。而且禮拜三禮拜四他去六合夜市，人潮真的很多，所以他看到那個報導非常訝異，怎麼有人在唱衰高雄？他是高雄人，在高雄住了60 年，韓國瑜上任後，高雄真的變化很大，那個變化就是高雄人願意出來，笑容變多，讓人感覺高雄真的有希望！

(中時電子報)