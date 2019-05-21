周姓男子20日騎機車行經大甲時，遇到遭雷雨打落的1萬1400伏特高壓電線電擊送醫搶救，21日宣告不治。（盧金足翻攝）

苗栗縣25歲周姓男子，20日騎機車行經大甲時，剛好遇到遭雷雨打落的1萬1400伏特高壓電線電擊送醫搶救，21日凌晨不治，今天剛好是他的生日，令家人難過的是生日變忌日。台中市府法制局長李善植表示，該案涉及台電對於電線管管理

，台電屬國營事業，但也是獨立法人股份有限公司，台電如有疏失，還是可能有其責任所在，市府將協助家屬針對台電後續賠償事宜，全力協助。

台中市昨天遭到豪大雨轟炸，造成多處災情，但不幸的是一名年輕的周姓騎士，在大甲遭受電擊，第一時間送進苗栗苑裡李綜合醫院搶救，後來轉送台中榮總治療，但還是在21日因為病情嚴重在今日清晨不幸身亡，成為520豪大雨災情，第一起喪命者。

法制局表示，因為雷擊導致電線桿的高壓電線斷落，比較屬於不可抗力的因素，造成民眾受傷的部分，就賠償責任部分可能性有點問題，騎土因為不是第一時間遭高壓電線擊落，而是高壓電線被雷擊落後，隔了幾分鐘他又經過現場才被高壓電線電擊到。

李善植說，周姓騎士可能在第二時間受傷，此時台電是不是有在第一時間發現高壓電線斷落，馬上採取立即斷電的措施

，而未採取導致騎士受傷身亡，這個部分是否有疏忽，必須有待檢警等相關單位進一步深入研究。

針對是否涉及國家賠償問題，李善植認為，此處涉及台電對於電線管管理的部分，原則上，台電屬於國營事業，但也是獨立法人的股份有限公司，是否涉國家賠償問題進一步商榷

，但是台電如果因此有疏失，台電還是有其責任所在，市府將協助家屬針對台電後續賠償事宜，全力協助。

(中時 )