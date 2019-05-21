「館長」陳之漢應國防部邀約，參加莒光園地錄製「我從軍我驕傲」節目，又與總統蔡英文同框引發熱議。退役陸軍上校李天鐸昨發文怒轟「小英她瘋了嗎？」對此，館長也在臉書道歉，並表示「各位陸戰隊的弟兄~阿館對不起各位，讓各位長官跟弟兄們蒙羞了」。

李天鐸昨天在臉書發文指出，陳之漢擁有毒品、竊盗、赌博、恐嚇、傷害、搶奪、共同強制罪，七項前科的「網紅」。李直言，館長和總統一起上莒光日接受表揚，「蔡英文真的是瘋了嗎？」他說蔡英文把現在服役的年輕人，當成是什麼都不懂的傻瓜嗎？「她以為三軍的士、官、校、將都不知道？這個網紅館長的背景過去嗎？」

李天鐸說當「國家軍人」的基本核心價值，被蔡英文一手摧毀到今天這樣的地步時，「這才是我們全國軍民真正擔心的大問題！」

對於拍莒光園地引發極大爭議，館長也在臉書發文致歉，他表示「各位陸戰隊的弟兄，阿館對不起各位，讓各位長官跟弟兄們蒙羞了」。館長說他知道他沒資格幫國軍去錄節目，原意只想讓國民讚賞以及更加尊重國軍。「想想也對，一個混過兄弟渾身刺青的人哪有資格呢，但我愛陸戰隊也愛三軍心是不變的謝謝你們，謝謝」。

不過對於李天鐸稱館長有7項前科，館長也在底下回文說他會提告，今天也會找分局申請刑案紀錄，證明清白。

(中時電子報)