70多歲的陳姓老翁，因涉嫌去年2度夜闖越南籍女看護房間，趁她熟睡之際，伸出「鹹豬手」偷摸她胸部。事後越籍女看護向仲介求援，並用手機拍下老翁在家中「露鳥」照片，雖陳翁否認對越籍女看護襲胸，但台北地檢署不採信陳翁說詞，今依性騷擾罪嫌起訴陳翁。

檢方調查，陳姓老翁及妻子均因生病在家中療養，家人去年為2人雇請1名越南籍女看護，在家中照顧2名老夫妻。

但越籍女看護指控，陳翁半夜起床後，曾經2度打開她房門，趁她熟睡之際，伸手對她襲胸性騷擾，她驚醒後陳翁才離開房間。事後她向仲介反映被陳翁襲胸，仲介教她要「拍證」存照後提告。她還反問仲介，她都被偷摸了，要如何「拍照存證」？根本來不及。

仲介要越籍女看護，只要發現陳翁有異常舉動時就先拍照存證，結果拍下陳翁在家裡裸露性器官的照片。越籍女看護在仲介陪同下，控告陳翁涉嫌對她襲胸性騷擾。

檢方調查時，陳翁否認對越籍女看護性騷擾，雙方各說各話，至於陳妻則因病未能為丈夫作證，檢方依據越籍女看護提供她向仲介求援的對話紀錄、以及陳翁「露鳥」等異常舉動的照片為證，認為越籍女看護誣陷陳翁的可能性不高，不採信陳翁辯詞，今依性騷擾罪嫌起訴陳翁。

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(中時 )