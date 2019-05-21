後壁區的一期稻作再過10天就要開始收割，20日一場強降雨造成不少稻田出現倒伏情形，農民叫苦連天。（莊曜聰攝）

台南後壁是重要稻作區，向來有米倉之稱，種植的一期稻作已結穗累累，眼看著就要收成，20日的鋒面帶來一場大雨，期間還夾雜著強風，吹得結穗的稻子抬不起頭來，陸續出現倒伏情形，若再有雨勢出現，恐怕今年的一期作產量及品質都會受到嚴重影響。

台南市稻米種植面積約14000公頃，分布在後壁、白河、東山、柳營、下營、官田、六甲、新化等地，其中後壁區就占了3400公頃，農民一早到田裡巡視，看到稻作倒伏狀況只能猛搖頭，無語問蒼天，估計損害面積約3成。

呂姓農民說，再過10天就要準備收割，現在下了這樣一場「天公雨」，把他的稻作打趴在地，要是雨再繼續下，稻穗泡到水出芽的話，收成就通通泡湯了，幾個月來的辛苦也白費，真不知道該如何是好。

陳姓農民表示，去年稻米收成每分地大約在1500台斤左又，狀況好一點的產量甚至可以突破2000台斤，但今年一期稻作受到天候及稻熱病影響，最近收割的每分地產量僅在1000台斤上下，更差的甚至800台斤都不到，現在又遇到這波大雨，產量恐怕又要下修，就算搶收價格也不好。

台南市農業局指出，昨日雨勢後各稻作區有零星回報倒伏情形，目前統計受害面積約占5％，與農民的認知差距不小，農務科長蘇信姿說，將會再請區公所人員調查實際受後狀況，後續將根據天然災害救助辦法，提供農民必要協助。

(中時 )