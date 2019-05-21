國軍「莒光園地」日邀前請網紅「館長」陳之漢代班主持，總統蔡英文「碰巧」現身錄影現場，遭批刻意操作。國政基金會外交及國防組召集人林郁方批評，總統利用國防資源爭取自己的選舉利益，為自己拉票的意圖太明顯。

館長14日參與錄製「莒光園地」，並在節目中擔任座談主持工作，蔡總統也現身錄影現場與館長分享目前國軍在個裝改善，志願役訓練等情形，該集節目於16日播出。

林郁方認為，陳之漢是很多看法，具有爭議的網紅，他對政治展現出興趣，不斷邀約政治人物接受訪問，對某些政黨、政治人物批判或是表揚，也讓自己變爭議人物，而蔡總統去跟爭議人物見面，這樣子很不好。

林郁方說，民進黨初選民調很快就要開始了，總統利用國防資源與網紅見面談事情、互相讚美，追求自己的選舉利益，想為自己拉票的意圖太明顯了。

林郁方指出，現在軍隊最大問題是士氣低落，因為政治霸凌軍隊干涉專業，國軍人力財力都不夠，國防部高層鄉愿，官兵也就變得媚上。

(中時 )