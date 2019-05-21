20歲北漂女大生，因罹患憂鬱症，經常失眠、無法參與期中考。除了每夜找男友哭訴，負面情緒過重時，也會出現割腕行為，導致男友無法休息，不知如何是好。醫師表示，親友面對憂鬱症者常會不知所措，情緒隨病情起伏，甚至因焦慮，影響日常功能。

書田診所精神科主任醫師施佳佐表示，憂鬱症的終身盛行率，每5名女性就有1人，男性則是每10人就有1人。憂鬱症的警訊包括，情感上，憂鬱、焦慮、易怒、易哭泣；行為上，個性改變，如樂觀變悲觀、外向變退縮等；認知上，負面想法、猶豫不決、矛盾、鑽牛角尖、強迫思考；驅力上，吃不下、睡不著、沒動力、疲倦等。

根據書田診所門診經驗，第一次就診的憂鬱症患者，約有半數由親友陪同，其中又有約半數與患者一同進入診間。即便進入診間，親友也不一定能與醫師說明患者的狀況。一旦生活中心全擺在患者身上，親友就會忽略自身需求，情緒隨病情起伏。

該名女大生在校期間遭社團排擠，與家人感情也不好。每當負面情緒來襲，就找男友訴苦，經常哭泣、焦慮，甚至自殘。每晚接到電話的男友，睡眠品質受影響，也出現焦慮症狀，即使心生離意也不敢分手，盼女友得到更多支持力量後，再思考如何面對這段關係。

書田診所精神科主任施佳佐表示，需要長時間照顧的慢性病，照顧者陷入憂鬱、焦慮的風險較一般人高。許多憂鬱症患者的親友，因沒時間憂鬱，常會先出現焦慮症狀。一旦憂鬱症患者穩定下來，親友的焦慮、憂鬱症狀就能獲得緩解。

面對不知所措的親友，施佳佐提出6個解決方式：1.正確認識憂鬱症，瞭解不是患者「黑白想」；2.維持健康的心理狀態，得到足夠的喘息、舒壓；3.優先保護自己及兒童，以防突如其來的暴力發生；4.有警覺心，留意傷人、自傷狀況，並協助就醫；5.保持信心，因憂鬱症在規律用藥4至8周後，即可穩定；6.尋求支援，可自行前往身心科門診，與醫師瞭解如何見招拆招。

(中時 )