國民黨高市議員黃紹庭21日質詢時，關切包括大林蒲遷村、前瞻計畫黃線等重大建設案，在韓國瑜上任後全部停滯，質疑中央處處「卡韓」，建議韓國瑜乾脆開直播；韓國瑜表示，大林蒲遷村案在他就任後，只開過1次會，他不只要開直播，還會直接拉到大林蒲和居民一起開直播，呼籲中央不要一直「卡高雄」。

黃紹庭指出，中央「卡韓」招式層出不窮，包括前瞻計畫高雄捷運黃線、高雄市爭取「自由貿易經濟示範區」、南部標準國際大機場、大林蒲遷村案等，但以上皆屬中央權限，經費與法令，如果中央一再不配合，他建議韓國瑜乾脆開直播，「上次為前瞻計畫開完直播，不是中央就動起來了嗎？」

韓國瑜表示，大林蒲遷村後的新材料循環產業專區牽涉到未來台灣百年石化產業發展，很多經濟學專家告訴他，大林蒲遷村一定要趕快進行，高市府團隊非常願意做，但目前只有開過1次會，只聞樓梯響，一直沒看到人下來，所以他會遵照議員的建議開直播，而且不會是靜態的直播方式，而是直接到大林蒲找居民、石化業者一起直播，讓中央傾聽地方心聲，效果比較大。

他質疑，哪有投票前1個月，行政院長跑到大林蒲說要辦好遷村，結果等他韓國瑜當上市長以後，這個案子就好像吊在那裡，包括林園捷運線也一樣，選前保證有捷運，結果韓國瑜當上市長後連規畫費都不給，「太多中央卡高雄的動作，這樣對高雄的建設是沒有意義的」。

韓國瑜強調，除了直播之外，等議會結束後，他本人會找時間到行政院參加院會，當面跟行政院長報告大林蒲遷村案，希望中央加速進度。

(中時 )