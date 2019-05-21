新北市勞工局外勞服務科長廖武輝出面回應移工訴求。（譚宇哲攝）

新北市汐止區的美堤食品公司5月3日爆發74名越南籍移工罷工爭議，雇主卻在事後以「上次罷工導致訂單下降、業務緊縮」為由，欲解雇其中5名越南移工，遭質疑是秋後算帳，於今天上午再度發起罷工，新北市勞工局表示，會正視移工訴求，並請雇主說明資遣原因。

美堤食品公司越南移工今天上午在多個勞工團體陪同下，到新北市市民廣場罷工陳情，阮姓移工質疑，雇主聲稱業務緊縮，自己卻仍被要求從凌晨0時工作到下午5時，工作仍做不完，且雇主突然說要解雇同事，一方面又同時在徵人，根本是挾怨報復發起罷工者。

台灣移工聯盟代表陳秀蓮說，美堤食品公司在5月3日罷工後雖賠償4000萬加班費，事後卻逼迫移工供出帶頭罷工者，又用秋後算帳的方式進行解雇，已適用重大勞資爭議，要求新北市勞工局應該盡速予以協助。

台灣省天主教會新竹教區越南移工移民辦公室社工督導莊舒晴現場代表越南移工提出5項訴求：包括1.立即恢復5名遭非法解雇者工作，2.反對非法解雇、禁止秋後算帳，3.請資方清楚說明支票兌現日期，4.要求勞工局調查資方是否假借業務緊縮為由，行秋後算帳之實，5.若資方有惡意解雇之實，請勞工局依法廢止美緹公司繼續聘雇移工。

新北市勞工局外勞服務科長廖武輝表示，倘若雇主用秋後算帳的方式資遣移工，將嚴正譴責，後續會正視移工訴求，請雇主進行相關說明。

(中時 )