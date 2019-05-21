屁股長滿化膿痘痘怎麼辦？一名24歲女子從國中就經常在屁股、腋下長出化膿痘痘，一擠就爆。讓她對穿淺色衣服有陰影，一旦坐下，屁股上的痘痘就會炸開，流出噁心膿液。對此，醫師表示她得的是「化膿性大汗腺炎」，平時需少吃乳製品、高糖類的食物、控制體重，以免荷爾蒙刺激毛囊皮脂發炎。

ETtoday報導，烏日林新醫院美容醫學中心醫師郭康凌解釋，「化膿性大汗腺炎」為毛囊慢性發炎的疾病，好發於青春期，皮膚會長出黑色粉刺、發炎囊腫、丘疹等，而患者的腋下、屁股、胸下都長滿痘，「她的臀部幾乎佈滿痘痘，找不到一塊完好皮膚！」

郭康凌說，該病需要透過抗生素、口服A酸、局部手術等治療，目前女子的病況大幅改善，克服了穿淺色衣物的恐懼。但是「有化膿性大汗腺炎體質的人會長，就是會長」，預防方法除了減重、戒菸，還要少吃乳製品、高醣類食物，避免荷爾蒙刺激到毛囊皮脂，導致發炎。

(中時電子報)