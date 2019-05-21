沙鹿槍擊命案下午解剖 將出動X光機 12:122019/05/21 中時 陳淑娥 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台中沙鹿茶館命案，法醫今午二點對死者進行解剖，將出動X光機增加解剖精準度。（中時資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台中沙鹿槍擊命案進入第4天，檢警下午2點將會同法醫於台中市立殯儀館進行解剖，由於史男身中數十槍斃命，屆時會出動X光機增加解剖精準度，取出彈殼進行比對後，將可釐清真正死因。 (中時 ) #解剖 #沙鹿 #台中 #槍擊 #命案 也許您會感興趣 推薦閱讀 中市不動產公會力挺購物節 盧秀燕盼攜手讓台中更美好 21:172019/05/17 政治 後龍可疑火燒車 疑與茶藝館命案有關 19:002019/05/18 社會 沙鹿茶藝館槍擊案 盧秀燕說話了 13:202019/05/19 社會 沙鹿茶藝館槍殺案 死者心臟中槍疑致命傷 13:442019/05/19 社會 沙鹿茶館槍手曝光 親友認出死者遭兒時玩伴索命 19:522019/05/19 社會 沙鹿茶館槍擊案 疑賭債糾紛埋殺機 11:402019/05/20 社會 營業半年爆槍擊 沙鹿風大茶館停業 16:362019/05/20 社會 台中知名便當店驚傳126人疑似食物中毒 16:062019/05/20 生活 舊鐵道變綠色廊道 台中動工 04:102019/05/21 地方新聞 吸引台商回流 盧秀燕招手選我選我 04:102019/05/21 地方新聞 社會熱門新聞 正妹瑜珈墊「ㄇ字腿」秀美臀 網喊：會升天 - 社會 人妻到家 小王傳訊：老公無法滿足你，我來 - 社會 跆拳金牌＋戴資穎姊妹淘 偷到她家的下場… - 社會 爸爸滿臉長疱疹 原來是女兒害的 - 社會 當兵當到不想回家 原來竟為了「他」.... - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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