◎承諾蓋林園捷運 韓國瑜痛心民進黨跳票

國民黨高市議員方信淵21日質詢高市府財政狀況，市長韓國瑜答詢強調，市府現在錢不敢亂花，希望中央補助盡量幫忙高雄；韓國瑜舉例說，他的預備金花了800萬用在林園捷運線的規畫，他批評蔡英文總統、行政院副院長陳其邁去年選舉時，承諾捷運延伸至林園，結果交通部連800萬元都不給。

◎意見分歧 畢業生為畢業歌爆口角

雲林縣一所國中畢業學生為了票選學校提供的三首畢業歌曲一言不合，一名男學生與一名女學生口角，男學生作勢拿椅子砸同學，班上同學觀看拍攝，影片上傳臉書「黑色豪門」粉專。教育處表示，兩名學生平日情誼不錯，已互相道歉，也知道自己的作為不對。

◎延續傳統 三義雲火龍節盛大展開

三義鄉公所延續以往傳統，結合五穀神農大帝遶境祈福，將客庄節慶與信仰中心合而為一，祈求年年風調雨順、五穀豐登。21日苗栗縣長徐耀昌偕同三義鄉長呂明忠等人，為活動揭開序幕。

◎喉嚨卡卡 隕石級扁桃腺結石惹禍

住在台中、57歲的何姓男子日前感覺喉嚨總是卡卡的且有異味，有明顯異物感，就醫檢查發現口腔內有顆2公分大不明球狀，且在檢查期間，球狀物竟掉入氣管、導致他呼吸窘迫，所幸經急救吐出，確診為罕見的「隕石級」扁桃腺結石，約為一般扁桃腺結石的10倍大。

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(中時電子報)