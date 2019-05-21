新北市政府針對轄內幅員遼闊的特性，開闢類似交通專車的跳蛙公車，民眾可在特定時間及地點搭乘「停站少、路程快、路線直捷」的公車服務。基隆市議員陳薇仲提出，基隆也要爭取更多通達雙北的跳蛙公車，不過基市府交旅處表示，基隆雖往雙北的通勤族很多，但回程卻幾乎是空車，需求並未達標。

李綱表示，基隆目前只有一條跳蛙公車，為基隆客運「瑞芳–松山」的路線，途中停靠在基隆的站是暖暖區的碇內與十六坑站；但要加開路線與班次，必須客群要夠，每天需要約3000人往返，這條路線才能養的活，否則只會虧損。

李綱指出，雙北現有的跳蛙公車，即使在離峰時也有很多人搭乘，但基隆的狀況卻很特殊，上班時往台北都呈現客滿，班次永遠嫌不夠，加上公車上高速公路只能限載40位，可謂「一位難求」，但從台北回到基隆的班次卻是空的，離峰時段幾乎沒人搭。

李綱說，目前基隆到雙北的跳蛙公車執行並不理想，加上沒有很多業者願意承接，所以他鼓勵，基隆市民若想搭乘大眾運輸工具去上班，回程也希望能多加使用，這樣才能養得活跳蛙公車路線。

陳薇仲表示，事實上目前執行的情況是，基隆到台北有30條路線的公車都有達到門檻，只是沒有業者願意來承接；她建議，跳蛙公車有推出app系統，登入後可透過「募集中路線」，來選定自己想自創並搭乘的路線，建議可以在app做出更多路線整合，並蒐集資訊，市府便可提供業者詳細資訊，增加承接意願。

(中時 )