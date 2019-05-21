前立法院長王金平。（王金平辦公室提供）

2020逼近，藍綠如今都陷入初選紛擾，近期民調則顯示台北市長柯文哲的聲勢回升。被問及現在黨內是否應該更團結些？前立法院長王金平今受訪直言「還不是那個時候」，大家要耐心等待；而白色力量當然也有他們力量的呈現，「但是我很坦白講，要在全國裡面把一些聲勢或者民調化為真正選票，我想距離還差得遠。」

王金平今早接見來訪的美台商會會長韓伯儒，以及美國國防部前副部長伍佛維茲、美陸軍前副參謀長金約翰，並在會前受訪時再談及黨內初選制度不公，重申「是的，希望黨中央能懸崖勒馬」。

對於近期高雄市長韓國瑜聲量似乎些微下滑，王金平則說，競選中起起伏伏，不論聲勢、民調或各方面，支持的熱度也都會有起伏現象。他接著說，自己是穩健中求成長，不求躁進，依照既定規劃作戰方式去進行、推動。

面對媒體詢問，會建議民調怎麼做比較公平？王金平表示，當然也會有所建議，等到過一段時間黨中央來接觸再反應。至於是否認為手機民調要納入？王回應「當時我沒有這麼認為」，自己已表達過，它有它的缺點，等到真正手機的民調技術很成熟、信用度很可靠的時候，應該再來實施。

另外，被問及近期白色力量在民調上超越藍綠，有黨內支持者認為國民黨此時要先團結？王金平表示，大家一定都認為要團結，但現在已經競選下去了，是各自努力，所以呈現出來的當然不像只有一人競選時那樣的團結跡象，「現在還沒有辦法，還不是那個時候，所以大家要耐心等待」。

王金平接著說，白色力量當然也有他們力量的呈現，但要很坦白講，要在全國裡把一些聲勢或民調化為真正選票，「我想距離還差得遠」。

(中時 )