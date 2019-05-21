許多人喜歡登山健行，不過醫師表示，50歲以後，對高於20到40度的陡坡，長期走下來將非常傷膝蓋；光是爬樓梯，當左腳換右腳時，左膝就要承受體重的三到四倍重量，中老年人的膝關節修復若趕不上磨損速度，更容易產生退化性關節炎。

醫師建議50歲後應逐漸減少高強度登山，《元氣網》報導，對於中老年民眾而言，高雄長庚骨科系運動醫學科主任周文毅列出延長膝蓋壽命最好的4種運動：

1. 平地健走

2. 小跑步

3. 騎單車

4. 游泳

周文毅指出，上述這些有氧運動較不會造成膝蓋負擔，建議每次至少運動30分鐘，但由於肌肉會隨著年齡退化，也容易有骨鬆問題，建議還可做一點無氧運動，例如重量訓練，每周舉三次2到5公斤的啞鈴，每次維持15分鐘，能減少肌少症發生。

醫師提醒，除了要避免運動傷害，運動時也要記得多補充水分，以免脫水，同時避免過度油膩的食物，採少量多次食用，避免造成胃部不適，此外多吃一些富含鉀離子的水果，例如香蕉、木瓜、香瓜、芭樂等，可預防抽筋。

(中時電子報)