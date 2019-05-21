台中市議員吳敏濟今天在交通地政質詢時抨擊說，幾年前公所在鐵砧山花2800多萬在相思林做露營區，去年開始營運結果因蚊子太多、樹蔭太少，乏人問津，日前包商已跟市府解約；大安媽祖文化園區歷經2任市長編列6億2893萬元，只完成基座工程，地方期盼媽祖雕像趕快完成，開放後帶動大安的觀光。觀光旅遊局長林筱淇說，大安媽祖文化園區過去諸多因素有延宕，該局會加速辦理促參，目前在可行性評估中，正全力加速推動中。

吳敏濟指出，觀光產業與科技產業將成為21世紀明星產業，台中不只是一座科技的城市，也是個宗教文化非常盛行的地方。台中六大主要產業，一年產值就將近三兆台幣，觀光局若能結合本市有形及無形的文化資產好好的推展觀光，相信更能帶動大台中的經濟發展。

台中市國定古蹟4處，市定古蹟50處、歷史建築117處、紀念建築1處(孫立人將軍紀念館)、文化景觀(如白冷圳、光復新村…等)5處、遺址6處都是本市有形文化資產，也是著名的觀光景點，吳敏濟建議觀光局應針對這些有形文化資產多加行銷，甚至對國內外旅行社加強宣傳，以帶動本市觀光。

吳敏濟指出，無形文化資產，在民俗部分就有8項（包括大甲媽祖遶境進香…等），每年這些宮廟進香都帶來大量人潮，市府若能做整體規劃，將以上這些文化資產讓它成為文化觀光的核心，並用策略來推銷，成為吸引觀光客的資源，未來台中的觀光必可吸引更多的國內外遊客。

吳敏濟建議市府，除了做好各項觀光軟硬體設施外，緊密結合本市文化資產，推展觀光外，多開闢台中與各國主要城市直飛航班中進中出，甚至在全世界39個姊妹市與友好城市宣傳台中觀光，必可逐年增加外國遊客，增加台中的觀光產值。

林筱淇強調，市府與日本鳥取縣等交流未從中斷，且密切的互動交流中。副市長陳子敬說，將加強與各國的互動與交流，並爭取新闢航線等力促台中市的觀光。

(中時 )