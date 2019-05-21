假教團、真打手？教育亂象引起廣泛民怨，但仍有不少教育團體表示肯定並參與教育政策審議；不過國教行動聯盟（國教盟）21日召開記者會踢爆，全國教師工會總聯合會（全教總）長期接受教育部補助，過去3年就獲得約3000萬元經費；另一「萬年家長團體」台灣家長教育聯盟去年也拿教育部75萬元補助。國教盟質疑這些假團體一手審預算、一手拿錢，「利益迴避原則」蕩然無存。

國教盟理事長王立昇表示，今年大學入學制度同分增額、12年國教課綱等亂象，仍有特定團體為政策護航；結果在教育部會計處及國教署網站赫然發現，教育部從105年到108年總共補助全教總、全教會約3000萬元，它們是兩塊招牌、一批人馬，連教育部長都搞不清楚。

王立昇補充，甚至106年教育經費基準委員會的會議紀錄，居然列入全教總理事長張旭政，「補助怎能給個人而不是給組織？我們實在不懂。」

王立昇說，另外一個經常為入學制度護航的台灣家長教育聯盟（台家盟）去年8月也拿了教育部補助75萬元，其理事長的小孩早已不在國民教育階段就讀，根本不是法定家長；教育部不但讓該團體參與教育政策的審議，該團體近來還頻頻讚揚今年的入學制度，卻漠視申請入學的亂象，合理懷疑它們正在「執行」教育部的補助計畫。

台北市學校教育產業工會理事長李惠蘭抨擊，《教師法》修法17次會議，永遠都是全教總參加；「萬年家長團體」台家盟、全家盟（全國家長團體聯盟），成員的小孩早就大學畢業甚至結婚生子；師資培育法、退休金改革、一綱多本沒有一項教育政策做好，背後都是這些跟教育部友好的所謂「教育團體」在當打手。「台灣教育哪裡多元？完全是專制！」

史姓家長則痛批多「元」入學變多錢入學，要求未來招生簡章一定要在報名之前出爐，且一定要讓「真的」在學家長及學生決定指考名額。

(旺報 )