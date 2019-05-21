「萌神」史提芬柯瑞不愧是全聯盟單季三分球紀錄保持人，今天又飆進7顆三分球，分區決賽連續4場得分超過30分，並且繳出37分、12籃板、11助攻的大三元成績單，率領勇士在延長賽119比117艱險擊敗拓荒者，直落四橫掃對手，連續5年殺進總冠軍賽，距離三連霸業只剩最後4場勝利。

Yessir, Dray❗️ pic.twitter.com/BAOINdVEXZ — Golden State Warriors (@warriors) 2019年5月21日

勇士今天在少了防守大將伊戈達拉、杜蘭特與考辛斯等好手的情況下，上半場再次落後雙位數分數，幸好柯瑞在第二節尾聲連續砍進兩顆三分球，個人獨拿8分，將落後分數縮小至5分差距。

易籃後，背水一戰的拓荒者又逐步拉開領先優勢來到17分，但柯瑞又挺身而出，三分球破網後勇士落後9分來到決勝第四節。

柯瑞、魯尼、卓雷蒙格林聯手吹起反攻號角，克雷湯普生投進大號三分球，雙方戰成111平手，緊接著麥科倫失手，勇士喊出暫停，柯瑞想要在三分線外一投定江山，可惜不但希望落空，而且還在最後10.7秒發生失誤，幸好沒有造成傷害，雙方正規賽戰平。

延長賽魯尼與麥金尼先後建功，柯瑞助攻給卓雷蒙格林砍進三分球，勇士在剩下39.6秒的時候取得4分領先優勢，拓荒者被逼得只能喊出暫停，利拉德攻擊得手追回兩分，但利拉德沒能把握最後一擊機會，勇士最終在驚濤駭浪中以2分之差險勝，昂首跨過總決賽門檻。

柯瑞勇冠三軍，是勇士能夠橫掃拓荒者的頭號功臣，卓雷蒙格林18分、14籃板、11助攻，連續兩場有大三元的優異表現，克雷湯普生17分、6籃板，魯尼12分。

拓荒者在季後賽對上勇士苦吞10連敗，連續兩次都遭到橫掃出局的命運，實在很悲慘。利拉德28分、12籃板，麥科倫26分、7助攻。

(中時電子報)