台灣健保制度完善，費用便宜，羨煞不少國外朋友。小兒科醫師在臉書透露，有病患特地從香港回台灣看診，並跟他表示，在香港也有做相同的超音波檢查，但需要港幣5870元(折合台幣約2萬3千元)，相較台灣有完整的健保給付，只要掛號費400元，讓他直呼「真的要好好的珍惜健保，珍惜你眼前的每一位醫師」。

陳木榮昨在《柚子醫師的育兒診療室-Dr.陳木榮醫師》臉書發文指出，日前有一名香港工作的媽媽來信求助，表示孩子已腹痛一星期，但吃了香港醫生開的藥症狀卻未改善，隨後該名媽媽搭機返台就醫，當時他初步診斷無礙，並幫忙轉診至腸胃專科檢查，照過超音波也確證實沒大問題，便開藥讓母子帶回香港，孩子目前已順利康復中。

該名媽媽在香港看診的收據，超音波檢查收費港幣5870約為台幣2萬3千。(翻攝柚子醫師的育兒診療室-Dr.陳木榮醫師臉書)

陳木榮表示，該名媽媽曾向他透露，其實孩子在香港就醫時曾做相同的超音波檢查，但費用需要港幣5870元(約新台幣2萬3千元)，還不包括掛號費及醫生診療費；相比台灣，因有健保制度，病人只需要支付掛號費，「這次媽媽回台灣看病，支付了2間診所的掛號費，也就是新台幣4百多元，大約是港幣1百元」，巨額差距讓他相當有感觸。

陳木榮說，在台灣，媽媽幾天內就可以讓孩子做完檢查，不需要等上一兩個月，在台灣，因為醫療水準進步，孩子看完病之後，媽媽可以完全相信台灣醫生，放心回香港，「這些都是台灣醫療的無形價值，這些都不是金錢可以衡量的」。台灣的醫療水準很高，醫療費用很便宜，生病看到醫生的速度很快，這都是讓他自豪，最後也呼籲，「真的要好好的珍惜健保，珍惜你眼前的每一位醫師」。

(中時電子報)